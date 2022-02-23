Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da bu akşam iletişim oyunu oynandı. Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler takımı bir kez daha karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonrasında iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu.

23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. Çok anlamlı bir ödül olan iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Ödülü kaybeden ünlüler takımı büyük bir üzüntü yaşadı.

İletişim ödülünü kazanan gönüllüler, arkadaşlarından gelen yazılı mesajları okudu. Yarışmacılar mesajları okurken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR'DA SÜRPRİZ ELEME KARARI

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, eleme konseyinde Survivor ile ilgili yeni bir kararı açıkladı. Ilıcalı, birleşme partisine kadar her hafta iki eleme olacağını açıkladı.

23 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Peki 23 Şubat 2022 Survivor kim elendi, Survivor'a veda eden isim kim oldu? Survivor elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte ayrıntılar!

Survivor'da bu akşam elenen yarışmacı Yunus Emre oldu.

YUNUS EMRE: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Yunus Emre kararı duyunca, "Çok diyecek şey var. Şu an söyleyeceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

ACUN ILICALI: YARAMAZ BİR ÇOCUK GİBİSİN

Acun Ilıcalı eleme sonrası Yunus Emre ile ilgili 'Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. Survivor çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım.' dedi.

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul/Silivri’de doğdu. Silivri’de ikamet eden yarışmacı, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.



