Survivor kim elendi? 24 Haziran 2021 Poyraz mı Aleyna mı elendi?

Survivor'da heyecan dorukta. Aleyna ve Poyraz için gerçekleşen oylamanın sonucu merak ediliyor. Survivor'da bu akşam SMS oylaması sonrası bir yarışmacı veda eden isim olacak.

Peki, ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu akşam Poyraz mı elendi Aleyna mı elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam elenen isim Aleyna oldu. Aleyna'nın elenmesinin ardından son 3'lüye kalan isimler Ayşe, İsmail ve Poyraz oldu.

Acun Ilıcalı, ''Oylama sonucu 50.5'a 49.5. Survivor'da bu oy oranı üçüncü kez gerçekleşiyor.'' demişti.



