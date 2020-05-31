Survivor'da yine konsey toplandı ve sonrasında yarışmaya veda eden isim belli olacak. Peki Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların cevapları.

Bu sene ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kalacak. İlgiyle izlenen yarışmada heyecan yine dorukta. Konsey sonrasında en az SMS'i alan yarışmacı adaya veda etmek zorunda kalacak.

Survivor'da eleme adayı kimler oldu?

Survivor'da oynanan 4 dokunulmaz oyununu da kaybeden ünlüler takımında Yunus Emre, Elif ve Aycan'dan sonra Sercan Yıldırım da eleme adayı oldu.

Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor 2020'de konsey heyecanı devam ediyor. Konseyde en az SMS alan isim yarışmadan elenecek. O isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

Survivor 94. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor, 93. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Eleme sonrası 94. bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.