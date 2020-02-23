Pazartesi, salı, cuma, cumartesi, pazar günleri ekrana gelen Survivor, yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Peki Survivor yeni bölümünde neler olacak? Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümündeki ödül oyununda patates kızartması için mücadele verildi. Survivor'da hangi takım patatesi kızartması ödülünü kazandı?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020'de Ünlüler - Gönüllüler takımı patates kızartması için yarıştı ve kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı patates kızartmasını afiyetle yedi.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde en çok oyu alan isim Derya oldu. Böylelikle Derya eleme adayları arasında yer aldı.

Survivor yeni bölüm özeti

Survivor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunun yeni bölümünde hem gergin anlar hem de duygu dolu anlar yaşanacak. Survivor Ünlüler takımında gergin dakikalar kadın yarışmacıların arasına başlıyor. Derya ve Aycan arasında bitmek bilmeyen çekişmeye, Mert Öcal da katılıyor. Derya ise 'ben tek siz hepiniz' diyerek Survivor'da çizeceği rotayı belirliyor.

Gönüllüler takımında ise duygu dolu anlar ekrana gelecek. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu olan Tayfun, babasını ilk kez televizyonda tanıdığını ve yaşıtları okula giderken, kendisinin DNA testlerine girdiğini anlatarak, gözyaşlarına boğuluyor. İşte Survivor 6. yeni bölüm fragmanı haberimizde...



