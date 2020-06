İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da bu akşam yeni takımlar ve takım kaptanları belli oldu. İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar. Survivor'da ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Nefes kesen oyunu Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu.

Kaptanlık yarışında Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu.

Diğer kaptanlık yarışında ise Barış ile Sercan karşı karşıya geldi. Kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu. Bu sonuçla yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu.

Daha sonra Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.

Kırmızı takımda kimler var?

Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış.

Mavi takımda kimler var?

Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim.