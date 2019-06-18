Survivor'da dün akşam 97. bölüm ekrana geldi. Son bölümde Siyah ve Beyaz takım çikolatalı kek ve Kolombiya ödülü için parkura çıktı. Peki, bu oyunları kim kazandı?

SURVIVOR ÇİKOLATALI KEK OYUNUNU KİM KAZANDI?

97. bölümün ilk oyunu çikolatalı kek içindi. Yarışmacılar hafızalarını zorladı. Sonunda galip gelen taraf ise Beyaz takımdı.

KOLOMBİYA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Son bölümde yarışmacılar zorlu parkuru geçip, basket atıp, halkayı geçirip ve son olarak seramiği kırmaya çalıştılar. Bunu en iyi yapan takım son günlerin formda takımı Siyah takım oldu. Skor ise 10'a 6'ydı. Fakat Katerina pasaportunun süresi dolduğu için bu ödülden yararlanamadı. Murat Ceylan, "Ancak ekip olarak Kateri’nın yüzünü güldürecek bir karar aldık. Sizler Kolombiya’da tatil yaparken, Katerina’yı da Dominik’te çok güzel bir otelde ekibimiz ağırlayacak” dedi.