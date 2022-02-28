Survivor’da haftanın ikinci konseyinde eleme adayı olarak sürgün adasına giden isim belli oldu. Cumartesi akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve Evrim sürgün adasına gitmişti. 27 Şubat Pazar günü Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı da belli oldu…

27 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU NEFESLERİ KESTİ

27 Şubat Pazar akşamı oynana dokunulmazlık oyunu hem eleme adayı hem de ödül açısından yarışmacıları fazlasıyla motive etti. Adanın zorlu koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar bir yandan adada kalmak diğer yandan da verilen yemek ödüllerini kazanmak için ter döküyor.

Kadın ve erkek yarışmacıların ayrı ayrı oynadığı bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda, yarışmacıların karşısında klasik bir Survivor oyunu olan salıncak parkuru vardı. Üçerli şekilde yarışılan oyunda bir yarışmacı salıncakta sallanarak 6 adet sembolü taşımaya çalıştı. Diğer iki takım arkadaşı ise ona yardımcı oldu.

İlk olarak kadınların yarıştığı etapta gönüllüler takımı 8-1 skorla ilk turun kazananı oldu. Erkeklerin yarıştığı ikinci etapta ise heyecan doruklara çıktı. Burun buruna ilerleyen mücadelenin kazanını bu sefer 8-7’lik skorla ünlüler takımı oldu.

Kazananın belirleneceği en iyiler turunun kazananı ise gönüllüler takımı oldu. Böylelikle haftanın ikinci eleme adayını seçmek için ünlüler takımı konseye çıktı.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Ünlüler takımı arasında yapılan ada konseyinde ismi en çok yazılan yarışmacı Aşkım oldu. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Evrim ve ikinci eleme adayı Aşkım sürgün adasına giden isimler oldular…