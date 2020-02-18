Survivor Mert Öcal kimdir?

Survivor 2020 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Mert Öcal'ın şimdiden birçok fanı var. Binlerce Survivor takipçisi Mert Öcal'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mert Öcal kimdir, kaç yaşındadır?

Yarışmada boy gösterdi

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.