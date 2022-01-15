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Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Aydın Survivor’da hangi yıl yarıştı? İşte kariyeri…

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Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Aydın Survivor’da hangi yıl yarıştı? İşte kariyeri…

Survivor Merve Aydın, Survivor All Star 2022 kadrosunun ünlüler takımına dahil oldu. Hırslı yapısı ve başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın, Survivor’da yarıştığı son sezonda birinciliği son anda elinden kaçırmıştı…

15 Ocak 2022, Cumartesi 11:29 Son Güncelleme:
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Survivor Merve Aydın, son 10 yılın en başarılı kadın Survivor yarışmacılarından biri olarak anılıyor. Diğer yandan başarılı yarışmacının profesyonel spor hayatında da birçok başarıya imza attığı biliniyor. İşte, Survivor Merve Aydın hakkında merak edilenler ve kariyerine dair bilgiler…

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Merve Aydın, ENKA spor kulübünde spor hayatına devam ediyor. 2008’de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında 3. olarak gümüş madalya kazanan Merve Aydın, 2011 yılında İzmir’de oranize edilen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 metre bayrak yarışında birinci oldu.

800 metre açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibi olan Survivor Merve Aydın 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük dikkat çekmişti.

MERVE AYDIN SURVİVOR’DA HANGİ YIL YARIŞTI?

Merve Aydın Survivor’a ilk olarak 2014 sezonunda katıldı. Ancak asıl başarıyı Survivor 2015'te elde etti. Yarıştığı son sezonda son ikiye kalan Merve Aydın birinciliği Turabi’ye kaptırmıştı.

 

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