Nagihan Karadere spor hayatında kısa mesafe ve engelli koşucusu olarak birçok başarıya imza attı. Kariyerinde olduğu kadar Survivor’da da hırslı ve başarılı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere yarışmaya katıldığı sezonda en yüksek istatistiğe sahip kadın survivor olmuştu…

NAGİHAN KARADERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 tarihinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde dünyaya geldi. Kısa mesafe ve engelli koşucusu olan başarılı sporcu Fenerbahçe kulübünde yetişti ve sürat koşuları branşında birçok yarışa katıldı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Romanya Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanan Nagihan Karadere aynı şampiyonada 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya 4x100 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde organize edilen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımının bir parçasıydı aynı zamanda aynı turnuvada 400 metre engelli yarışında bronz madalyayı boynuna taktı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda atletizm 400 metre engelli seçmelerinde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

NAGİHAN KARADERE SURVİVOR’DA HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Nagihan Karadere’nin Survivor macerası ilk olarak 2016 yılında başladı. En iyi kadın survivor istatistiğine sahip olan yarışmacı çeyrek final öncesi elenerek Survivor 2016’yı 5. olarak tamamladı.

Survivor 2018 All Star kadrosuna da dahil olan Nagihan Karadere finale kadar yükseldi ve Adem Kılıçcı ile finalde oylamalara kaldı. Gecenin sonunda en çok oyu alan Adem Kılıçcı Survivor 2018 şampiyonu olurken, Nagihan Karadere yarışmayı ikinci olarak tamamladı…







