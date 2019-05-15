Survivor Türkiye Yunanistan'ın bu haftaki ödül oyununda Acun Ilıcalı yarışmacılara büyük sürpriz yaptı. Ödül oyununda Nusret kazanan takıma ziyafet verdi. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Nusret ödülünü hangi takım aldı? İşte kazanan takım…

Survivor Türkiye Yunanistan’ın bu haftaki ödül oyununda Acun Ilıcalı yarışmacılara sürpriz yaptı. Acun, yarışmacılara ödül olarak Nusret ziyafeti verdi. Yarışmacılar karşılarında Nusret’i görünce çılgına döndü. Acun’un özel uçağı ile Miami’den Dominik’e gelen Nusret’i Acun motoruyla karşıladı. Dünyanın birçok ülkesinde tanınan simalar arasına giren Nusret ödül oyunu oynanırken ziyafeti hazırlamaya başladı.

İŞTE O ANLAR!

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 69. bölümünde Nusret, Dominik'te ödül oyununu kazanan siyah takıma Nusret et ziyafeti verdi.

NUSRET’TEN YARIŞMACILARA BÜYÜK SHOW!

Nusret yarışmacılara tuz Show yaptı. Yarışmacılara özel altın kaplama et hazırlayan Nusret kendi elleriyle servis yaptı.





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