Survivor ödül oyununu kazanan takım, 22 Şubat akşamı sandviç ve çerez lokmaları ile doyurdu. Lezzetli yemekleri kazanabilmek için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana bir mücadele sergiledi. Ödül oyununda tadım hakkını gönüllüler takımı elde etmişti. Peki, Survivor ödül oyununu dün kim kazandı? 22 Şubat acil durum konseyi ne oldu? İşte yanıtı…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU DÜN KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu, dokunulmazlık oyununun ardından en heyecan verici mücadeleye sahne olmaya devam ediyor. Lezzetli yemeklerle karnını doyurmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımının bu haftaki ödülü sandviç ve çerez lokmaları olarak açıklandı.

İlk olarak kadın yarışmacıların mücadele ettiği etabın sonunda gönüllüler takımı birinci gelerek tadım hakkını elde etti.

Erkeklerin yarıştığı ikinci etapta da gönüllüler takımının kazanmasıyla bu haftanın ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

22 ŞUBAT ACİL DURUM KONSEYİ NE OLDU?

21 Şubat akşamı Yasin ile Hikmet arasında yaşanan kavga Survivor’a damga vurmuştu. Konseyin ardından Yasin’in Hikmet’e fiziki müdahalede bulunması nedeniyle Acun Ilıcalı acil durum konseyinin toplanacağını açıkladı. Konseyin sonucu ise 22 Şubat Salı akşamı açıklandı.

Acun Ilıcalı açıklamasında, ''Bu konuyla ilgili bir saatten fazladır toplantıdayız.

Senin gösterdiğin sebeplerin bizi tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Senin gösterdiğin sebepler solundaki ve sağındaki 15'er yarışmacının hepsinin Survivor'da yaşadığı sebepler. Sebep diye ortaya koyduğun şeyi 3 tane yarışmacı çevirsen hepsi daha fazlasını yaşamıştır. Sürgün adasından geldin başka bir boyuttaydın ve bu lafları kendince değişik bir yerden anlayıp Hikmet'e saldırdın. Anlık bir olay da söz konusu değil.

Seninki apaçık konsey sonrası olaydan 15 dakika sonra Hikmet'e gidip önce sözlü sonra fiziki saldırı.

Şimdi olayı böyle değerlendirdiğimiz zaman benim her zaman söylediğim bir şey var. Yarışmacı kaybetmek istemiyorum. Diskalifiye etmemek için şartları zorlarım. Limiti de senin geldiğin yer. Yarışmacı ne yaparsa eleriz diyoruz ya onun çizgisindesin.

Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor. Sürgün adasından gelmiş olmandan dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihindeki en yüksek cezalarından birini görmen bizde şu andaki seçenek olarak görünüyor. Bundan sonra zaten bir şey söylememe gerek yok. Böyle devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun süre ödüllerle buluşamayacaksın. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. Eğer ayrılmakla ilgili düşüncen varsa saygım sonsuz. Ben 6 ödül yararlanamayacak olsam bir daha değerlendiririm.'' dedi.

Yasin, Acun Ilıcalı'nın Survivor'a devam etmek istiyor musun istemiyor musun sorusuna “Gitmek istemiyorum” yanıtını verdi.



