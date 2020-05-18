Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Mayıs Survivor kim kazandı? Survivor 81. bölüm izle
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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Mayıs Survivor kim kazandı? Survivor 81. bölüm izle

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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Mayıs Survivor kim kazandı? Survivor 81. bölüm izle

Survivor 2020, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da nefes kesen bir oyun oynandı. 18 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar..

18 Mayıs 2020, Pazartesi 23:42 Son Güncelleme:
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Survivor 2020, 80. bölümüyle bu akşam yayınlandı. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da ödül oyunu kıran kırana geçti. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı? Survivor 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar..

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu nefesleri kesti. Büyük ödül için ünlüler ve gönüllüler takım birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Bayrak yarışına kalan oyunda kazanan taraf 10-9 ünlüler takımı oldu.

Ünlüler takımı zipline, helikopter, havuz partisi, malikane ve Oppo Reno 3 kazandı.

Survivor 81. bölüm fragmanı

Survivor 81. yeni bölüm izle



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