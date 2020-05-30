Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2020'nin 91. bölümünde ödül oyununda ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Yarışmanın takipçileri 29 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte Survivor 2020'nin son bölümünde yaşananlar...
30 Mayıs 2020, Cumartesi 00:11 Son Güncelleme:
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Survivor 2020'nin 91. bölümünde ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında gergin dolu anlar yaşandı. Survivor ödül oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya geçen mücadelede ödül oyununu 10'a 7 ile ünlüler takımı kazandı.
Tartışma seremonide de devam etti
Survivor 2020'nin 91. bölümünde ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımından Survivor Berkan ile ünlüler takımından Survivor Yunus Emre arasındaki tartışma seremonide de devam etti.