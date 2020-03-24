Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 27. bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 27. bölüm fragmanı yayınlandı

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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 27. bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 2020, oldukça heyecanlı bir bölümle daha ekranlardaydı. Ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunlarının oynandığı Survivor'da kıyasıya rekabet yaşandı. Kaçıranlar Google'da "23 Mart Survivor'da oyunları hangi takım kazandı?" sorusunun cevabı aratılmaya başlandı bile. Peki 23 Mart Survivor'da oyunları hangi takımlar kazandı? Merakla bekleyenler için müjdeyi de verelim. Survivor 27. bölüm fragmanı yayınlandı.

24 Mart 2020, Salı 01:28 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 bu akşam 26. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bu akşam Ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?

Ödül oyununu kim kazandı?

23 Mart 2020 tarihli Survivor 26. bölümde ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün duş alma, et-patates püresi ve salata olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-2 skoruyla kazandı.

Survivor 27. bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 27. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler iletişim oyunu için mücadele edecek. Yarışmacılar, moral kaynağı olacak bu ödülü kazanmak için nefes kesen bir mücadeleye girecek. Survivor 2020 yeni bölümde 6. hafta SMS sıralaması belli olacak. Bununla birlikte dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında adaya veda eden isim belli olacak. Survivor 2020'de iletişim oyununu kim kazanacak? Survivor'da kim elenecek?



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