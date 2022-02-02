TV8'in sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık mücadeleleri ardından ilk ödül oyunu kıran kırana geçti. Ünlüler ve gönüllüler, tüm haftanın yorgunluğunu ve açlığını salı akşamki ödül oyunu ile telafi edecek. Sonrasında yarışmacılar, Anlat Bakalım oyununda kazanmak için anlattılar. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Günler sonra haftanın ilk ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler takımı uzun süredir kazanamadığı ödüle ulaşmak isterken gönüllüler de yine tek kazanan olmak istiyor. Haftanın ödülü ise sandviç oldu. Kadınlarda ünlüler kazandı, erkeklerde de oyunu alan gönüllüler oldu. En iyiler turunda da kazanan gönüllü takımı oldu ve ödülü aldı.

1 ŞUBAT ANLAT BAKALIM'I KAZANAN KİM OLDU?

Eğlenceli anların yaşandığı Anlat Bakalım oyunu, salı akşamı gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül için en fazla kelimeyi anlatmak için çabaladı. Haftanın Anlat Bakalım ödülü ise çikolata oldu. Anlat Bakalım oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİMLER GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.

1. eleme adayı : Barış

2. eleme adayı : Birsen

3. eleme adayı : Evrim

4. eleme adayı : Mert

Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.

KİMLER ELENDİ?

Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:

Gizem

Ayşıl