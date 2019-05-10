Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 66. bölümü ile dün seyircinin karşısına çıktı. Son bölümde bol eğlence ve mücadele vardı. Türk yarışmacılar "Bil Bakalım" oyununda soruları yanıtladı daha sonra Türk ve Yunan yarışmacılar karma olarak erzak ödülü oyunu için mücadele verdi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da erzak oyunu yarışmacılar için büyük bir önem arz ediyor. Yarışmacılar bu ödülün kıymetini bildikleri için canla başla mücadele ediyor. Dünkü oyunda da yine nefes kesen bir mücadele söz konusuydu. Siyah takım parkura iyi başladı, fakat daha sonra beyaz takım onları yakaladı ve öne geçti. Ardından bir siyah takım bir Beyaz takım öne geçti. Oyun sonunda galip gelen taraf Siyah takım oldu.