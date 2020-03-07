Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Erzak oyunu ve Anlat Bakalım oyunlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Bu haftanın ödülü kuru fasulye ve salça oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
07 Mart 2020, Cumartesi 01:17 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 bu akşam 13. yeni bölümünde erzak oyunu ve anlat bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı? Survivor'da ödül oyununa ünlüler takımı önde başladı ve oyunun tamamını önde götürdü.
Ödül oyununu kim kazandı?
Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Ödül oyununun sahibi ünlüler oldu. Survivor ödül oyununu ünlüler takımı 10-7 skorla kazandı.