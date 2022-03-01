Survivor’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Birleşme partisine yaklaştıkça rekabetin dozunun arttığı yarışmada, 28 Şubat’ta oynanan dokunulmazlık oyunuyla haftanın eleme adayları belli oldu. Buna göre, bu hafta gönüllüler takımından 3, ünlüler takımından ise 1 yarışmacı eleme adayı olarak sürgün adasına gitti…

28 ŞUBAT SURVİVOR’DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?

28 Şubat Pazartesi akşamı Survivor yine nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Dokunulmazlığı kazanmak için mücadele edilen parkurda ilk olarak kadınlar, sonra da erkekler yarışırken ilk etabın galibi ünlüler oldu. Erkeklerin yarıştığı etabı da ünlüler kazanınca, gönüllüler takımı ada konseyine giderek eleme adayı olarak sürgün adasına gidecek isimleri belirledi.

Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alarak sürgün adasına gönderilen isim Yasin oldu. Oyunun performans birincisi kadınlarda 31 puan ile Seda, erkeklerde ise 28 puan ile Anıl Berk Baki oldu ve bu iki yarışmacı bireysel dokunulmazlığı elde etti.

Kurallar gereği dördüncü eleme adayını ise Seda belirledi. Seda konseyde Gökhan’ın ismini verdi.

Böylelikle bu haftanın eleme adayları da belli oldu. Buna göre, Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan eleme potasında yer alıyor. Çarşamba akşamı yayınlanacak eleme gecesinde bu dört isimden en az oyu alan yarışmacı elenerek adaya veda edecek.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da dokunulmazlık oyunun kazananını karnıyarık, yoğurt, pilav yemeğinin yanı sıra 10 bin hediye çeki bekliyor.