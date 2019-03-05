Survivor'ın 19. bölümü dün akşam yine nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Türk yarışmacılar sembol oyunununda performans sergilerken daha sonra Türk ve Yunan yarışmacılar ödül oyunu için parkura çıktılar. İşte oyunların kazananları...

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyunu Survivor'ın finali için büyük bir önem arz ediyor. Bu hafta kadın ve erkek yarışmacılar kendi aralarında kıyasıya mücadele verdi. Oyun sonunda kadınlarda kazanan Büşra olurken erkeklerde ise sembolü Hakan aldı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunları sonrası Türk ve Yunan yarışmacılar bu sefer ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Dünkü oyun yarışmacılara çok zor anlar yaşattı. Parkurun zor olması sakatlıklara ve yorgunluklara neden oldu. Sayıyı bir Yunan yarışmacılar bir Türk takımı alırken oyun sonunda gülen taraf 10'a 7 Türkiye takımı oldu.