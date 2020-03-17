İlgiyle izlenen yarışma Survivor'ın 21. bölümü ekrana geldi. İki takım bugün iki ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen yarışmada ilk ödül çikolata, ikinci oyun ise köfte-patates içindi. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar.

Survivor'da çikolata ödülünü kim kazandı?

Survivor'da ilk ödül oyunu için çikolata içindi. İki takım özel bir balonun içine girerek birbirlerini parkur dışına itmeye çalıştı. Bu oyunda kazanan taraf ünlüler oldu.

Köfte-patates ödülünü kim kazandı?

Ödül oyununda ikinci oyun köfte-patates içindi. Yarışmacılar zorlu parkuru geçip ellerindeki diskleri başarı şekilde basket atmaya çalıştılar. İki takım da kıran kırana bir mücadele sergiledi. Kazanan takım yine ünlüler oldu.

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