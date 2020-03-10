Ünlüler Gönüllüler formatı ile TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un son bölümü yine kıran kırana mücadeleyi ekranlara taşıdı. Yarışmacıların motive olması için önem taşıyan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı, yiyecek ödülünü almak için parkurda kozlarını paylaştı. Ödül oyunu sonrasında ise performans oyununda bir kez daha karşı karşıya geldiler. Peki, Survivor'da kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim aldı? İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlar.

Ödül oyununu kim kazandı?

Surivor 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.

Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası performans birincileri yeniden parkurda karşı karşıya geldi. Oyunu bu hafta kadınlar takımında Elif, erkekler takımında ise Yasin kazandı.

Survivor 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Heyecanlı bölümün ardından eleme gecesinin yaşanacağı Survivor 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Survivor 17. bölüm fragmanı...







