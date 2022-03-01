Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu? 1 Mart akşamı, ünlüler ve gönüllüler yemek ödülünü kazanmak için bambaşka bir parkurda karşılaştı. Ok atan yarışmacılardan kazanan ödülün sahibi oluyor. Ardından Anlat Bakalım oyununda takımlar en çok kelimeyi bilerek yeniden ödülü almak için mücadele veriyor. İşte, Survivor ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kazanan takım...

1 MART SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Haftanın ilk ödül oyunu yapılıyor. Oyunun sonunda kazanan takım, pizza ve kola menüsünün sahibi oluyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı büyük ödül için ok atma parkurunda karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesinin kazananı ünlüler oldu ve tadım hakkını elde etti. Erkekler mücadelesinin kazananı gönüllüler oldu ve ardından en iyiler karşılaşmasında ödülü ünlüler kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllüler ve ünlüler takımı, Survivor'ın en eğlenceli ve kazandıran oyunu Anlat Bakalım'da yarıştı. Oyunun bu haftaki ödülü ise cipsti. Oyunun kazananı da Ünlüler takımı oldu.