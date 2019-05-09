Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivorda 3 ay geride kaldı. DÜn yarışmanın 66. bölümü yayınlandı. Her iki takım da yaşam evi ödülü için kozlarını paylaştılar. Yunan yarışmacılar "Bil Bakalım" oyununda eğlenceli anlar yaşadı. Peki bu oyunları kim kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Sabriye'nin gidişinin ardından ilk ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar engeli geçtikten sonra küçük topları engelli tahtadan geçirip sayı almaya çalııştı. Oyun başa baş sürerken daha sonra Sİyah takım atağa kalktı ve oyunu 10'a 7 kazandı. Beyaz takım yine yemek ödülünde aradığını bulamadı.

66. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor'da bu akşam yeni bölüm heyecanı yaşanacak. 66. bölümde yarışmaya Hikmet ile Bora arasındaki gerginlik damga vuracak. Ardından Türk yarışmacılar "Bil Bakalım" oyununda eğlenceli anlar yaşayacak.