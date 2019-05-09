Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Survivor 65. bölüm dün akşam ekrana geldi. Dünkü bölümde Siyah ve Beyaz takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunda sakatlıklar ve tartışmalar bir hayli boldu. Yeni bölüm fragmanında ise Hikmet ile Bora arasında gerilim yaşandı.
Survivorda 3 ay geride kaldı. DÜn yarışmanın 66. bölümü yayınlandı. Her iki takım da yaşam evi ödülü için kozlarını paylaştılar. Yunan yarışmacılar "Bil Bakalım" oyununda eğlenceli anlar yaşadı. Peki bu oyunları kim kazandı?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Sabriye'nin gidişinin ardından ilk ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar engeli geçtikten sonra küçük topları engelli tahtadan geçirip sayı almaya çalııştı. Oyun başa baş sürerken daha sonra Sİyah takım atağa kalktı ve oyunu 10'a 7 kazandı. Beyaz takım yine yemek ödülünde aradığını bulamadı.
66. BÖLÜM FRAGMANI
Survivor'da bu akşam yeni bölüm heyecanı yaşanacak. 66. bölümde yarışmaya Hikmet ile Bora arasındaki gerginlik damga vuracak. Ardından Türk yarışmacılar "Bil Bakalım" oyununda eğlenceli anlar yaşayacak.