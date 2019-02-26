Survivor 2019'un 15. bölümü yine heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Son bölümde Türk yarışmacılar öncelikle sembol oyununa çıktılar. Daha sonra Türk ve Yunan yarışmacıları ödül için kıyasıya mücadele verdiler. Yarışmayı kaçıranlar şimdi "Survivor ödül oyununu kim kazandı?" diye soruyor.

SURVIVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyunu yarışmacıların kaderini belirleyen önemli oyunlardan bir tanesi... Dünkü bölümde bu oyunu kazanan kadınlarda Büşra olurken erkeklerde ise Hakan birinciliği elde etti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yunanistan takımı oyunlarda son zamanlarda büyük bir çıkış elde etmiş Türk yarışmacılar ise bir hayli hırs yapmıştı. Dün İki takım yine parkurda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar canla başla mücadele ederken Türk takımı şeytanın bacağını yine kıramadı ve oyun 10'a 8 Yunanistan lehine sona erdi.