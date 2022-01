Survivor Panorama, tanınmış yüzlerinin sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yer alıyor. Program, eski Survivor yarışmacıları Hakan Hatipoğlu ve Damla Can ile birlikte, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl tarafından sunulurken, Survivor Panorama’ya birçok konuk da yorumlarıyla katılıyor…

SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI 2022!

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

32 yaşındaki Kübra Açıl, TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası olarak tanınıyor. Ancak İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Kübra Açıl, geçmişte, Yetenek Sizsiniz programıyla da ekrana gelmişti.

Spor muhabirliği ve sunuculuk yapan Kübra Açıl, kamera önünde ve arkasında da pek çok işte görev aldı. Merthan Açıl ile evli olan ve Duru isminde bir kızı bulunan Kübra Açıl, uzun sürenin ardından Survivor Panorama ile ekranlara döndü ve bu dönüşün kendini çok heyecanlandırdığını dile getiriyor.

DAMLA CAN KİMDİR?

1990 İstanbul doğumlu olan Damla Can, genç yaşlarından itibaren sporla ilgilendi ve günümüzde özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor.

Survivor 2016’da yarışan Damla Can, yarı finale kadar yükselme başarısını gösterdi ancak rakini Avatar Atakan’ın daha çok oy alması nedeniyle finale çıkamadı ve yarışmadan elendi. 2018 Survivor All Star yarışmasında ünlüler takımında mücadele eden Damla Can, gönüllüler takımına transfer olan yarışmacılar arasında yer aldı.

31 yaşında olan Damla Can, step, jimnastik, fitness ve aerobik dersleri veren Damla Can, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

28 Kasım 1979 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Hakan Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyunculuğunun yanı sıra uzun zamandır sunuculuk yapıyor.

Lisans eğitimini Işık Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Hakan Hatipoğlu 2008-2009 sezonunda Var mısın Yok musun yarışmasıyla ekranlara geldi. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılan ünlü isim 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

2015 yılında ise Survivor All Star'da yarışan Hakan Hatipoğlu, adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olarak ayrıldı. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılan yarışmacı, Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrendi. Çift 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını verdi. Hakan Hatipoğlu aynı zamanda reklam ve dizilerde oyunculuk da yaptı.

Millî bir sporcu olan ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynayan Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer aldı.