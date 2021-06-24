Magazin Survivor Poyraz elendi mi? Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Poyraz elendi mi? Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Survivor Poyraz elendi mi? Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021'de bu akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Finale çok az bir zaman kala son 3'lü belli oldu. Aleyna- Poyraz potasında kazanan isim mavi takımdan Poyraz oldu. Böylelikle Poyraz adını son 3'e yazdırmış oldu. Bu gelişme sonrası Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli gibi sorular internette merak edilip araştırılıyor. İşte, Yiğit Poyraz hakkında merak edilenler...

24 Haziran 2021, Perşembe 22:23 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'de büyük final öncesi finalde elenen yarışmacı belli oldu. Poyraz-Aleyna potasında SMS oylamasında kazanan isim Poyraz oldu. Peki, Survivor Poyraz kimdir? İşte, Survivor 2021'in başarılı yarışmacısı Yiğit Poyraz hakkında merak edilenler...

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. 

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