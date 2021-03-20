Magazin Survivor Poyraz hakkındaki gerçek şaşırttı

Survivor Poyraz hakkındaki gerçek şaşırttı

Magazin

Survivor Poyraz hakkındaki gerçek şaşırttı

Survivor Poyraz hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı! Survivor Panorama'nın konusu olan Yiğit Poyraz'ın özgeçmişindeki ayrıntılar ortaya çıktı.

20 Mart 2021, Cumartesi 18:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama’da Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu’da Survivor 2021 Şampiyonunu “Net konuşuyorum Survivor şampiyonu %90 Poyraz” diyerek ilan etmişti.

Hakan Hatipoğlu’nun bu açıklamalarından sonra sosyal medya ortamında Poyraz hakkındaki arayışlar devam ediyor. Poyrazın geçmişindeki iş hayatı ise herkesi şoke etti.

“Survivor’da Poyraz estireceğim” sözleriyle tüm okları üzerine çeken Poyraz ve Hakan Hatipoğlu’nun açıklamaları sonrası Poyraz bir anda ünlü oldu.

Sosyal medya takipçileri de artan Poyraz’ın özgeçmişi ise dikkat çekti.

Yiğit Poyraz kimdir?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Survivor Poyraz Bodrum’da doğdu. Robert kolejini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümüne giren Yiğit Poyraz 1 yıl Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim aldı.

Çocukluğundan beri basketbol oynayan Gönüller yarışmacısı İstanbul’da tekstil temsilciliği yapıyor. Daha çok Amerikan ve İtalyan Markalarıyla çalışan Yiğit Poyrazın genç yaşında başarılı bir özgeçmişi bulunuyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Unutulma korkusu
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Mutlu ilişki için bunlardan vazgeç
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşar Alptekin'den canlı yayında şaşırtan açıklamalar: Sonuçta erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var