Survivor Poyraz hakkındaki gerçek şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama’da Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu’da Survivor 2021 Şampiyonunu “Net konuşuyorum Survivor şampiyonu %90 Poyraz” diyerek ilan etmişti.

Hakan Hatipoğlu’nun bu açıklamalarından sonra sosyal medya ortamında Poyraz hakkındaki arayışlar devam ediyor. Poyrazın geçmişindeki iş hayatı ise herkesi şoke etti.

“Survivor’da Poyraz estireceğim” sözleriyle tüm okları üzerine çeken Poyraz ve Hakan Hatipoğlu’nun açıklamaları sonrası Poyraz bir anda ünlü oldu.

Sosyal medya takipçileri de artan Poyraz’ın özgeçmişi ise dikkat çekti.

Yiğit Poyraz kimdir?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Survivor Poyraz Bodrum’da doğdu. Robert kolejini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümüne giren Yiğit Poyraz 1 yıl Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim aldı.

Çocukluğundan beri basketbol oynayan Gönüller yarışmacısı İstanbul’da tekstil temsilciliği yapıyor. Daha çok Amerikan ve İtalyan Markalarıyla çalışan Yiğit Poyrazın genç yaşında başarılı bir özgeçmişi bulunuyor.