Survivor Poyraz kimdir? Survivor 2021 Yiğit Poyraz ne iş yapıyor?

Survivor 2021 maratonun sonuna gelindi. Survivor şampiyonu bu akşam yapılacak canlı yayında açıklanacak. Yarışmanın öne çıkan isimleri arasında yer alan Poyraz, Survivor'ın 2 finalisti arasına girdi. Survivor Poyraz'ın yaşamı ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Poyraz kimdir?

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Poyraz finale kalan iki isimden biri oldu. Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir'de doğan Poyraz, Bodrum’da büyüdü. 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi.

1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Yiğit Poyraz 1.80 boyundadır.