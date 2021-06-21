Survivor 2021'de finale günler kala heyecan dorukta. Son dörtlünün belli olacağı güne çok az kala yarışma tüm hızıyla devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi oynandı. Kıran kırana geçen oyunu kırmızı takımdan İsmail kazandı.

İsmail, elenmesi yönünde mavi takımdan Poyraz'ın ismini söyledi. Peki, Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli? İşte, Poyraz hakkında merak edilenler...

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.



