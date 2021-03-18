Magazin Survivor Sabriye hangi diziyle anlaştı?

Survivor Sabriye hangi diziyle anlaştı?

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Survivor Sabriye hangi diziyle anlaştı?

Survivor eski yarışmacılarından Sabriye Şengül de oyuncu oldu. Survivor yarışmacısı Kırmızı Yol dizisiyle anlaştı.

18 Mart 2021, Perşembe 13:55 Son Güncelleme:
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Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve samimi tavırlarıyla çok sayıda kişinin sevgisini kazanan Sabriye Şengül değişimiyle sıklıkla gündem oluyor. Sabriye'nin yeni hali gündemdeyken şimdi de yeni işi gündem oldu.

Survivor Sabriye artık dizi setlerinde boy gösterecek. Kırmızı Yol dizisiyle anlaşan Sabriye bu haberi sosyal medyadan duyurdu. Sabriye Şengül paylaşımında "Mayıs ayında çekimlere başlayacak olan benim de içinde yer aldığım Kırmızı Yol Dizisinin sözleşmesini imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

Şengül'ün bu haberini bazı takipçileri olumsuz karşılarken bazı takipçileri ise ünlü sporcuya tebrik mesajı yağdırdı.

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