Magazin Survivor şarkı yarışmasını kazanan isim belli oldu

Survivor şarkı yarışmasını kazanan isim belli oldu

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Survivor şarkı yarışmasını kazanan isim belli oldu

Survivor 2021 yarışması birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler seçtikleri şarkılar ile performanslarını sergiledi. Yarışmayı kazanan kişi büyük ödülün sahibi oldu. 28 Mart Survivor 2021 şarkı yarışmasını kim kazandı?

28 Mart 2021, Pazar 23:43 Son Güncelleme:
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Birleşme partisinde müzik şöleni yaşandı. Konukların yanı sıra yarışmacılar da şarkı yarışması ödülü için birbirleri ile rekabete girdi. Acun Ilıcalı şarkı yarışması için 'O Ses Survivor' ifadesini kullandı. Türkiye'den gelen misafirlerin Dominik'e geliş süreci şarkı yarışması öncesinde ekrana geldi. Ardından tüm yarışmacılar şarkılarını seslendirdi. 

BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ

Acun Ilıcalı, 2021 sezonu birleşme partisi şarkı yarışmasında ödülü açıkladı. Önceki sezonlara kıyasla büyük değişikliklerin olduğunu belirtti. Buna göre, şarkı yarışmasını kazanan kişi yanında 3 yakını ile seneye Dominik'e gelebilecek.

SURVİVOR 2021 ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Gerilimli parkur yarışları ve dokunulmazlık oyunlarının sonrasında ünlüler ve gönüllüler 2021 sezonunun birleşme partisinde bir araya geldi. Muntazam yemeğin akabinde yarışmacılar şarkılarını seslendirdi ve karşı takım yarışmacılarından puanlarını aldı. 

Birbirinden güzel şarkılarla yarışan isimler, diğer takım tarafından değerlendirildi. İlk etapta Aleyna 90 puan ile zirveye yerleşti. Ardından İlayda 89 puanla geldi. yüksek puana sahip İlayda ve Aleyna ikinci kez performans sergiledi. Gecenin şampiyonu Aleyna Kalaycıoğlu oldu.


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