"2018 yılında ülkemizde kaç çift evlenmiştir?" sorusu yöneltilen Hikmet Tuğsuz ve Yusuf Karakaya, '100 bin' ve '160 bin' cevaplarını verdi.

Sunucu Murat Ceylan tarafından doğru cevabın '553 bin 202 kişi' 'olduğu açıklanınca, Seda Ocak "Niye evleniyorlar ki bu kadar?" yorumunda bulundu.