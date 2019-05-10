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Survivor Seda'dan güldüren yorum: Niye bu kadar çok evleniyorlar?

'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmacılarından Seda Ocak, 'Bil Bakalım' oyunu sırasında, "2018'de ülkemizde kaç çift evlenmiştir" sorusuna kenardan yaptığı yorumla herkesi güldürdü

10 Mayıs 2019, Cuma 10:36
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Survivor Seda'dan güldüren yorum: Niye bu kadar çok evleniyorlar?

"2018 yılında ülkemizde kaç çift evlenmiştir?" sorusu yöneltilen Hikmet Tuğsuz ve Yusuf Karakaya, '100 bin' ve '160 bin' cevaplarını verdi.

Sunucu Murat Ceylan tarafından doğru cevabın '553 bin 202 kişi' 'olduğu açıklanınca, Seda Ocak "Niye evleniyorlar ki bu kadar?" yorumunda bulundu.

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