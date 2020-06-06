Survivor sembol finali kim kazandı?
TV 8 ekranlarında izleyiciler tarafından dikkatle takip edilen Survivor 2020'nin son bölümünde sembol finali heyecanı yaşandı. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma geceye damgasını vurdu. Peki Survivor'da sembol oyununu kim kazandı?
06 Haziran 2020, Cumartesi 00:27 Son Güncelleme:
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Survivor sembol finali kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor 2020 son bölümde sembol finali heyecanı yaşandı. Heyecanlı anların yaşandığı sembol oyununu kazanan ve çeyrek finale kalan isim belli oldu. Survivor 2020'de çeyrek finale kim kaldı?
Survivor'da kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.