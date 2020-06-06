Survivor sembol finali kim kazandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Survivor 2020 son bölümde sembol finali heyecanı yaşandı. Heyecanlı anların yaşandığı sembol oyununu kazanan ve çeyrek finale kalan isim belli oldu. Survivor 2020'de çeyrek finale kim kaldı?

Survivor'da kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.