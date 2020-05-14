Magazin Survivor sembol oyununu kim kazandı? Survivor 76. bölüm izle

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Survivor 76. bölüm izle

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Survivor sembol oyununu kim kazandı? Survivor 76. bölüm izle

Survivor 2020 bu akşam 75. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da yeni bölümde sembol oyunu ve ödül oyunu oynandı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı? Survivor 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar..

14 Mayıs 2020, Perşembe 01:44 Son Güncelleme:
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Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da heyecanlı anlar yaşandı. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar..

Sembol oyununu kim kazandı?

Survivor 75. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Yasin, kadınlarda Evrim kazandı.

Ödül oyununu kim kazandı?

Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takım ünlüler oldu.

Survivor 76. bölüm fragmanı

Survivor 76. bölüm izle



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