Survivor, 49. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da bu akşam erzak oyunu ve Sercan ile Nisa arasındaki konuşma çok merak edildi. Peki erzak oyununu hangi takım kazandı? Sercan Nisa'ya mı açıldı? İşte detaylar.... Geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanda Sercan ile Nisa’nın konuştuğu görüntüler paylaşılmış ve büyük merak uyandırmıştı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Sercan ile Nisa beklenen konuşmayı yaptı.

İşte milyonların merak ettiği o konuşma:

Sercan ve Nisa'nın konuşması

Sercan: Gel gel.

Nisa: Ne oldu?

Sercan: Ne yapıyorsun.

Nisa: İyi, hep aynı.

Sercan: Şimdi şöyle bir şey. Bu açık arttırmada hani biraz jest falan yaptım.

Sercan: O oyunda da kaybettin bir de. Üzüldüm açıkçası.

Nisa: Biliyorum. Havuza yanıma geldin. O an ama sinirlerim biraz gitmişti. Senin olduğunu bile fark etmemiştim.

Sercan: Yani senin için bir sakıncası var mı, yok mu o konuda. Tabii bir de Survivor’dayız sonuçta bir şeyin içindeyiz. İnsan böyle duygusal bir şey de yaşıyor. Kendi içinde ne bileyim farklı yani. Normal hayatından çok farklı burası. Bilmiyorum anladın mı? Yani sen ne düşünüyorsun? Ne şey yapıyorsun?

Nisa: Teşekkür ederim her şey için de.

Sercan: Zaten şey, arkadaş.

Nisa: Arkadaş olarak.





Sercan: Aynen öyle. O yüzden zaten konuşalım istedim.

Nisa: Cheesecake’i verdiğin için sağol. Yine teşekkür ederim.

Sercan: Ben teşekkür ederim. O yüzden şey normal, yarışalım sadece.

Nisa: Öyle zaten. Böyle bir şey yok yani. Herkesi nasıl görüyorsam öyle. Ersin abiyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert abi de öyle. Yani herkes eşit.

Sercan: Tamam. Sıkıntı, yok anlaştık.

Ödül oyununu kim kazandı?

Büyük heyecana sahne olan erzak ödül oyununu ünlüler takımı 10-4 skoruyla kazandı.

Survivor 50. bölüm fragmanı yayınlandı







