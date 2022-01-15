Survivor Sercan Yıldırım, iki yıl önce katıldığı yarışma ile adından sıkça söz ettirmişti. Futbol kariyerinde Bursaspor ile şampiyonluğu yaşayan Sercan Yıldırım şimdi ise Survivor All Star’da şampiyonluk için yarışacak. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte yanıtı…

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbola 7 yaşındayken Bursaspor altyapısında başladı. Temmuz 2006’da düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım için 2008-2009 sezonu oldukça başarılı geçti. Forvet ve kanat mevkilerinde oynayan başarılı futbolcu Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı.

Buradaki başarılı performansının ardından 2011 yılında 3 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım, ardından Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formalarını giydi. Son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer oldu.

Profesyonel futbol kariyerinden önce çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla dünya çapında bir ün kazanan genç sporcu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol attı. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edilen Sercan Yıldırım, 2006 yılının şubat ayında Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı.

Yetenek avcıları tarafından fark edilen Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’ının filelerini 5 kez havalandırdı. Son maçta Portekiz’e gol atamasa da “en değerli oyuncu” seçildi. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yaş büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında sahaya çıktı. Sercan Yıldırım, Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan genç futbolcu, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda kalelerini birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında Türkiye adına iki gol kaydeden oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta attığı gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Turnuvayı beş maçta attığı altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “en değerli oyuncu” ve “gol kralı” seçildi. Sercan, 12 defa Türkiye U-17, 8 defa Türkiye U-18, 17 defa Türkiye U-19, 4 defa Türkiye U-21, 10 defa da Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve karşılaşmalarda 33 gole imza attı.

SERCAN YILDIRIM EVLİ Mİ EŞİ KİM?

Eski futbolcu Sercan Yıldırım 6 Aralık 2021 tarihinde nişanlısı Nihal Yönel ile Bursa'da düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in kıydığı nikahta Sercan'ın şahitliğini teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı.



