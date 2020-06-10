Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımında Barış, Gönüllüler takımında ise Cemal Can haftanın SMS birincisi oldu. İşte Survivor SMS sıralaması 2020...

SURVIVOR 17. HAFTA GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Ardahan

4 - Yasin

3 - Evrim

2 - Nisa

1 - Cemal Can

SURVIVOR 17. HAFTA ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Elif

4 - Yunus Emre

3 - Berkan

2 - Sercan

1 - Barış

Yunus Emre adaya veda etti

Survivor 2020, dün akşam 102. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Ünlüler takımı ise eleme adayı olarak Barış'ın adını yazmıştı. Böylece bu haftanın eleme adayları Cemal Can ve Barış oldu.

Survivor'da en çok oyu kimler aldı?

Mavi takımda en çok oy alan isim Cemal Can oldu. Cemal Can'ın ardından en çok oy alan isim Nisa oldu. Kırmızı takımda ise Barış en çok oy alan isim oldu. Barış'ın ardından Sercan en çok oy alan ikinci isim oldu. Kırmızı takımda Barış ve Sercan'ın en çok oy alan isimler olmasının ardından eleme adayları otomatik olarak Yunus Emre ve Berkan oldu.

Mavi takımda Cemal Can, elenmesi yönünde Yasin'in adını verdi. Nisa ise elenmesi yönünde Evrim'in adını söyledi. Survivor 2020'ye veda eden isim Yunus Emre oldu.