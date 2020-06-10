Survivor SMS sıralaması 2020
Survivor SMS sıralaması 2020... Survivor 2020’nin 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu.
10 Haziran 2020, Çarşamba 20:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımında Barış, Gönüllüler takımında ise Cemal Can haftanın SMS birincisi oldu. İşte Survivor SMS sıralaması 2020...
SURVIVOR 17. HAFTA GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI
5 - Ardahan
4 - Yasin
3 - Evrim
2 - Nisa
1 - Cemal Can
SURVIVOR 17. HAFTA ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI
5 - Elif
4 - Yunus Emre
3 - Berkan
2 - Sercan
1 - Barış
Yunus Emre adaya veda etti
Survivor 2020, dün akşam 102. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Ünlüler takımı ise eleme adayı olarak Barış'ın adını yazmıştı. Böylece bu haftanın eleme adayları Cemal Can ve Barış oldu.
Survivor'da en çok oyu kimler aldı?
Mavi takımda en çok oy alan isim Cemal Can oldu. Cemal Can'ın ardından en çok oy alan isim Nisa oldu. Kırmızı takımda ise Barış en çok oy alan isim oldu. Barış'ın ardından Sercan en çok oy alan ikinci isim oldu. Kırmızı takımda Barış ve Sercan'ın en çok oy alan isimler olmasının ardından eleme adayları otomatik olarak Yunus Emre ve Berkan oldu.
Mavi takımda Cemal Can, elenmesi yönünde Yasin'in adını verdi. Nisa ise elenmesi yönünde Evrim'in adını söyledi. Survivor 2020'ye veda eden isim Yunus Emre oldu.