Survivor Sude, All Star'da yarışan ve dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Daha önce Survivor'a katılan Sude Burcu, 2022 All Star sezonunda da yarışıyor. Survivor Sude'nin yaşamı merak ediliyor. Peki Survivor Sude kimdir, kaç yaşında?

Survivor All Star, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Sude Burcu, Survivor All Star'da Gönüllüler takımında yarışıyor. Survivor Sude'nin boyu, kilosu ve hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Survivor Sude kimdir, boyu kaç?

SURVIVOR SUDE KİMDİR?

Survivor Sude, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Sude, 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır.





SUDE BURCU’NUN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor Sude Burcu izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Fiziksel özellikleri merak edilen başarılı yarışmacı 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır.



