Survivor sürgün adasına kim gitti?

Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayının belirleneceği programda nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere Aycan Yanaç'ın yarışmadan kendi isteğiyle ayrılması nedeniyle eleme ertelenmişti. Bu nedenle haftanın 5. Eleme adayı bu akşam belirlendi. Programın izleyenleri "5 Şubat 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Bu akşam sürgün adasına giden isim Furkan oldu.

8 ADAY ÇIKARILACAK

Survivor'da Barış, Birsen, Mert ve Berna yarışmalara haftaya kadar devam edecek ve isimleri yazılamayacak. Haftaya bu 4 ismin dışında 4 isim daha aday çıkarılacak ve toplamda 8 isimden biri adaya veda edecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

1. eleme adayı : Barış

2. eleme adayı : Birsen

3. eleme adayı : Evrim

4. eleme adayı : Mert

5. eleme adayı: Furkan







