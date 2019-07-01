Survivor'da bu akşam final heyecanı yaşanacak. Dün ise yarı final heyecanı yaşandı. Heyecanın doruğa çıktığı yarışmada Türk yarışmacılardan iki isim finale adını yazdırdı. Yunanistan şampiyonu belli olurken şimdi Survivor'da finale kalan isimler merak ediliyor.

SURVIVOR YUNANİSTAN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Badrum'da gerçekleşen final bölümlerinde Dalaka ve Dimitra adını finale yazdırdı. Yapılan oylama sonucu en çok oyu Katerina Dalaka aldı ve şampiyon oldu. Yunan şampiyonu Katerina Dalaka oldu ve 100 bin euro ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR TÜRKİYE FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk yarışmacılar arasında son ikiye kalan isimler belli oldu. Yarı finale kalan Seda, Okay ve Yusuf arasında yapılan SMS oylamasına göre büyük finalde son ikiye kalan yarışmacılar, Yusuf ve Seda oldu.