Survivor’da bu akşam Türkiye-Yunanistan takımlarının dokunulmazlık mücadelesi ekranlara gelecek. Bu hafta Yunanistan takımı Katerina Dalaka’nın katılımıyla dokunulmazlık oyununa çıkacak. Survivor Türkiye-Yunanistan’da hangi takım dokunulmazlık oyununu kazanacak? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu ile ilgili detaylar…

Yunan takımında geçtiğimiz hafta kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından bir kişi adaya veda etmişti. Bu hafta Katerina Dalaka'nın katılımı ile yenilenen Yunan takımı dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için tüm marifetlerini ortaya koyacak.

Türkiye takımında ise yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen söz konusu oyun olunca işler yeniden değişiyor. Adada yaşanan gerilim parkurda unutuluyor ve kıyasıya mücadele ile Türk takımı oyunlardaki başarısını sürdürmeye devam ediyor.