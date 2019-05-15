Survivor Türkiye Yunanistan’da kim elendi? (14 Mayıs 2019)
Survivor Türkiye Yunanistan 69. bölümünde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda elenen isim dün akşam belli oldu. Survivor’da eleme potasında olan Emre, Yusuf ve Atakan vardı. Peki, Siyah takımda adaya veda eden isim kim oldu? Survivor’da kim elendi? İşte detaylar…
Survivor Türkiye Yunanistan 69. bölümde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda elenen isim belli oldu. Peki, Survivor’da kim elendi?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 69. bölümünde, araba ödülü oyunu, sembol oyunu ve eleme heyecanı vardı.
ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar araba ödülü için kıyasıya mücadele etti.
Beyaz takım, araba oyununu 10'a 8 kazanarak 'siyah mı beyaz mı? oyununa kaldı. Oyun sonucu bu hafta araba ödülünü yarışmanın iddialı isimlerinden Afroditi kazandı.
ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 69. bölümünde Dominik'te ödül oyununu kazanan siyah takıma Nusret et ziyafeti verdi.
BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın dün akşam yayınlanan 69. bölümünde, bu hafta dokunulmazlığı siyah takım kaybetti. Survivor eleme potasında olan Emre, Yusuf ve Atakan vardı. Yapılan halk oylaması sonucu siyah takımda yer alan Atakan adadaki hayallerine veda etti.
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