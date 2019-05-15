Survivor Türkiye Yunanistan’da kim elendi? (14 Mayıs 2019) Survivor Türkiye Yunanistan 69. bölümünde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda elenen isim dün akşam belli oldu. Survivor’da eleme potasında olan Emre, Yusuf ve Atakan vardı. Peki, Siyah takımda adaya veda eden isim kim oldu? Survivor’da kim elendi? İşte detaylar…