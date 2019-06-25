Survivor Türkiye Yunanistan’da kim elendi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Büyük finale sayılı günler kala Survivor 2019’da nefesler tutuldu ve yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarına kilitlendiler.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan yüz üçüncü bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan beyaz takım oldu.

Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

24 Haziran pazartesi Survivor’da kimin elendiği merak ediliyor.

Survivor 2019’da beyaz takım dokunulmazlığı 24 Haziran pazartesi kazandı ve siyah takımdan bir kişi elendi.

Survivor Türkiye Yunanistan yüz üçüncü bölümde dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda Dimitra ile Panagiotis eleme potasına giren isimler oldu.

Dalaka'nın Survivor finalisti olması nedeniyle Dimitra ve Panagiotis oylama yapılmadan eleme adayı oldular.

Survivor 2019'da yapılan genel oylamanın sonucuna göre adaya veda eden son Yunan yarışmacı Panagiotis oldu...