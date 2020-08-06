Survivor yarışmacısı Barış'ın ilk projesi belli oldu
Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı’nın Beşiktaş Spor Kulübü’nün Vodafone Park’ta düzenleyeceği kampanyanın kadrosunda yer alacağı konuşuluyor.
06 Ağustos 2020, Perşembe 20:57 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı’nın yarışma sonrası kadrosunda bulunacağı ilk proje belli oldu! Beşiktaş Spor Kulübü’nün 9 Ağustos tarihinde Vodafone Park’ta düzenleyeceği ve Kanal D’den de canlı olarak yayınlanacak “Bırakmam Seni” kampanyasının en önemli noktasını oluşturacak projenin kadrosunda Zafer Algöz, Hakan Altun, Onur Buldu gibi isimlerin yanında Barış'ın da bulunacağı konuşuluyor.
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