Survivor 2020 yarışmacılarından Barış Murat Yağcı’nın yarışma sonrası kadrosunda bulunacağı ilk proje belli oldu! Beşiktaş Spor Kulübü’nün 9 Ağustos tarihinde Vodafone Park’ta düzenleyeceği ve Kanal D’den de canlı olarak yayınlanacak “Bırakmam Seni” kampanyasının en önemli noktasını oluşturacak projenin kadrosunda Zafer Algöz, Hakan Altun, Onur Buldu gibi isimlerin yanında Barış'ın da bulunacağı konuşuluyor.

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