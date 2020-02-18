Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir?

Burak Yurdugör, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Survivor 2020 gönüllüler takımı kadrosunda yer almaya hak kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun olan Burak Yurdugör, hırslı yapısıyla dikkat çekiyor. Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumlu. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor.

İlk okulda spora başladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.