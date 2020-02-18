Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir?
Survivor 2020 gönüllüler takımında performans sergileyen Burak Yurdugör'ün kim olduğu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Burak Yurdugör kimdir? Burak Yurdugör kaç yaşında, ne iş yapıyor? Tüm detaylar haberimizde.
18 Şubat 2020, Salı 12:34 Son Güncelleme:
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Burak Yurdugör, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Survivor 2020 gönüllüler takımı kadrosunda yer almaya hak kazandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun olan Burak Yurdugör, hırslı yapısıyla dikkat çekiyor. Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumlu. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor.
İlk okulda spora başladı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.