Survivor yarışmasına dahil olan Erman Altıkardeş kimdir?

Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın oldu. Şaziye İvegin ve Uğur Pektaş'ın sakatlıkları nedeniyle yarışmadan çıkmalarının ardından adaya dahil olan yarışmacılar Erman Altıkardeş ve İrem Akın yeni bölümlerde yarışmalarda yer alacak.

Survivor Panorama adlı programda 2 kişinin sakatlandığı açıklanmış ve yerlerine yeni yarışmacılar geleceği bilgisi verilmişti. Cuma günü yayınlanacak olan bölümün fragmanları ortaya çıktı.

Programın iki yeni yarışmacısından biri olan Erman Altıkardeş 22 Şubat 1996 doğumlu bir sporcu. Amatör futbol geçmişi olan yarışmacı Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 yılında Ekol Göz Menemenspor'da oynadı.

24 yaşındaki Erman Altıkardeş'in futbol dünyasından tanıdığı isimler de var. Bunlardan biri 'Nöbetçi Golcü' olarak bilinen Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk.



