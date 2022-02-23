Survivor Yasin ve Hikmet kavgası 21 Şubat Pazartesi gecesine damga vurdu. İki yarışmacı arasında fiziki müdahalenin olduğu görüldü ancak kavga görüntüleri televizyon ekranlarında yayınlanmadı. Yaşanan bu büyük kavganın ardından acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Yasin hakkında bir karar aldı. Peki, Survivor Yasin diskalifiye oldu mu? İşte, Yasin ve Hikmet kavgasına ilişkin detaylar…

YASİN VE HİKMET KAVGASI GECEYE DAMGA VURDU!

Survivor All Star’da yarışma heyecanının yanı sıra yarışmacılar arasında yaşananların da ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de tartışma yaşayan Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında 21 Şubat Pazartesi yaşanan tartışmanın fitili ada konseyinde yeniden ateşlendi.

Survivor All Star’da daha önce de eleme potasına giren Yasin, SMS oylamasının ardından Hikmet’e olan tepkisini gösterdi.

Yasin oldukça sinirli bir şekilde Hikmet’in kendisine iftira attığını dile getirirken, "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmaların ardından ada konseyi çekimleri tamamlandı ve Acun Ilıcalı stüdyodan çıkmak üzere hazırlandı. Tam o sırada da kimsenin beklemediği bir kavga çıktı.

Yasin, önce Hikmet’e bağırdı ve sonra da üzerine yürüyerek fiziki saldırıda bulundu. Diğer yarışmacıların ve Survivor set ekibinin araya girdiği kavga güçlükle yatıştırıldı.

Yaşanan arbede sırasında TV8 ekranlarında “Görüntüleri yayınlayamıyoruz.” mesajı yayınlandı.

21 Şubat Pazartesi gecesi yaşanan Yasin Hikmet kavgasından sonra, 22 Şubat gecesi yayınlanacak Survivor’un yeni bölümünde Acun Ilıcalı’nın “Acil durum konseyi”ni topladığı görüldü.

SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Acil durum konseyinin ardından Acun Ilıcalı Survivor Yasin Obuz hakkındaki kararı açıkladı.

''Bu konuyla ilgili bir saatten fazladır toplantıdayız.

Senin gösterdiğin sebeplerin bizi tarafımızda hiçbir karşılığı yok. senin gösterdiğin sebepler solundaki ve sağındaki 15'er yarışmacının hepsinin Survivor'da yaşadığı sebepler. Sebep diye ortaya koyduğun şeyi 3 tane yarışmacı çevirsen hepsi daha fazlasını yaşamıştır. Sürgün adasından geldin başka bir boyuttaydın ve bu lafları kendince değişik bir yerden anlayıp Hikmet'e saldırdın. Anlık bir olay da söz konusu değil.

Seninki apaçık konsey sonrası olaydan 15 dakika sonra Hikmet'e gidip önce sözlü sonra fiziki saldırı.

Şimdi olayı böyle değerlendirdiğimiz zaman benim her zaman söylediğim bir şey var. Yarışmacı kaybetmek istemiyorum. Diskalifiye etmemek için şartları zorlarım. Limiti de senin geldiğin yer. Yarışmacı ne yaparsa eleriz diyoruz ya onun çizgisindesin.

Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor. Sürgün adasından gelmiş olmandan dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihindeki en yüksek cezalarından birini görmen bizde şu andaki seçenek olarak görünüyor. Bundan sonra zaten bir şey söylememe gerek yok. Böyle devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun süre ödüllerle buluşamayacaksın. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. Eğer ayrılmakla ilgili düşüncen varsa saygım sonsuz. Ben 6 ödül yararlanamayacak olsam bir daha değerlendiririm.'' dedi.

Yasin, Acun Ilıcalı'nın Survivor'a devam etmek istiyor musun istemiyor musun sorusuna gitmek istemiyorum yanıtını verdi.