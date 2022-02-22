Survivor Yasin, küçük yaşlarından bu yana sporla ilgilenmesine rağmen, yemek alanında kendini geliştirdi. Televizyon ekranlarında birçok yarışmaya da katılan Yasin Obuz, MasterChef yarışmasının ardından ilk olarak 2020 yılında Survivor yarışmacısı olmuştu. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında ve nereli? ve ne iş yapıyor? İşte yanıtı…

SURVİVOR YASİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, üç kardeştir. Küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenen genç yarışmacı, 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Başlangıçta amatör olarak sonrasında ise profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl da kadar jimnastik ile ilgilendi.

Lisans eğitimini, Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü’nden alan Yasin Obuz, öğrencilik yıllarında yüzme, fitness ve futbol gibi alanlarda kendisini geliştirdi.

Mezun olduktan sonra yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.

Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olduğunu ifade eden Yasin Obuz, yemek yapmayı iyice öğrenmek için yaklaşık 20 kadar ülkeye seyahat etti. Gittiği ülkelerde farklı yemek kültürlerini gören ve nasıl yapıldığı üzerine birçok tecrübe edinen Yasin Obuz, televizyon ekranlarına ilk olarak kez Kısmetse Olur programı ile adım attı. Ardından Yemekteyiz ve ardından MasterChef yarışmasına katılan Yasin burada yaptığı yemekler ve gelişimi ile dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Survivor 2020’de yarışan Yasin son olarak 2022 Survivor All Star kadrosunda yer aldı.

1.83 m boyunda olan Yasin Obuz 82 kilo ağırlığındadır.

YASİN OBUZ NE İŞ YAPIYOR?

Dünya mutfağından birçok yemeği başarıyla yapan Yasin Obuz’un küçük bir işletmesi bulunuyor.



