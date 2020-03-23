Magazin Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'ya: Abi niye arada beni gömüyorsun?

Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'ya: Abi niye arada beni gömüyorsun?

Magazin

Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'ya: Abi niye arada beni gömüyorsun?

'Survivor 2020'nin 25'inci bölüm ada konseyinde gönüllüler takımından Yasin Onuz, Acun Ilıcalı'ya: "Abi neden beni gömüyorsun" dedi. Peki Yasin, bu sözleri neden söyledi?

23 Mart 2020, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışması yeni bölümü, ilginç atışmalara sahne oldu. 22 Mart 2020 tarihli 25'inci bölümde yayınlanan ada konseyinde, Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım ile bir iddiaya girdi. Bu iddia konuşması sırasında Ilıcalı, "Yasin ile yaptığımıza yarışma diyemeyeceğim. Onlar benim için eğlence. 10 kere oynasak 10 kere yeneriz sizi" sözü üzerine gözler Yasin'e çevrildi.

Yasin Obuz'un, "Abi neden arada beni gömüyorsun?" diyerek karşılık vermesi gülüşmelere neden oldu. Acun Ilıcalı da "Çok iddialı konuştun. Maç oynamak isteyen de sendin" cevabını verdi.

İlgili Haberler
23 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 22 Mart Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 26. bölüm fragmanı izle


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Avrupa tuvalet kağıdı, bizimkiler mangallık et stoklamış
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (23 Mart 2020)