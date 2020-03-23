'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışması yeni bölümü, ilginç atışmalara sahne oldu. 22 Mart 2020 tarihli 25'inci bölümde yayınlanan ada konseyinde, Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım ile bir iddiaya girdi. Bu iddia konuşması sırasında Ilıcalı, "Yasin ile yaptığımıza yarışma diyemeyeceğim. Onlar benim için eğlence. 10 kere oynasak 10 kere yeneriz sizi" sözü üzerine gözler Yasin'e çevrildi.

Yasin Obuz'un, "Abi neden arada beni gömüyorsun?" diyerek karşılık vermesi gülüşmelere neden oldu. Acun Ilıcalı da "Çok iddialı konuştun. Maç oynamak isteyen de sendin" cevabını verdi.



